LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere si aggiudicano il derby tricolore Morgan e Alston Jr protagonisti

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, terminato con il punteggio di 97-85 a favore delle V-nere. La partita, valida per la stagione 2026, ha visto una rimonta significativa da parte dei padroni di casa, con protagonisti Morgan e Alston Jr. Per aggiornamenti continui e dettagli, clicca sul link e resta informato sull’andamento del derby tricolore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna ribalta la partita dopo un pessimo primo quarto e batte l'Olimpia Milano per 97-85 nel derby tricolore di Eurolega agganciando in classifica proprio i meneghini all'undicesimo posto. 97-85 22 per Zach LeDay a cronometro fermo. 97-83 Devin Booker da due. 97-81 Completato il gioco da tre punti per l'undicesimo punto di Niang. 96-81 Saliou Niang con il fallo sull'assist di Pajola! L'asse tricolore funziona benissimo, sotto gli occhi del CT Luca Banchi. 94-81 Zach LeDay con un canestro non facilissimo per provare a limitare i danni.

