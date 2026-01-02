Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, attualmente in parità 47-47. La sfida si svolge alla Virtus Arena, con aggiornamenti continui sull’andamento del match. Puoi cliccare sul link per ricevere gli ultimi aggiornamenti e le analisi in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-47 Piede perno ben utilizzato da Derrick Alston Jr. per allungare il parziale bianconero. 02 di LeDay ai liberi. 52-47 Derrick Alston Jr. in transizione! Uno-due bolognese. 50-47 Matt Morgan brucia immediatamente la retina da tre! +3 Virtus. 21:36 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità: si riparte dal 47-47 con cui si erano chiusi i primi due quarti. 21:30 13 punti di Derrick Alston Jr. e 8 punti di Matt Morgan per la Virtus Bologna, con 5 punti di Daniel Hackett che però hanno dato il via alla reazione bolognese – 10 punti per Zach LeDay e 8 punti equamente divisi tra Josh Nebo e Devin Booker per l’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 47-47, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si riprende la sfida alla Virtus Arena

