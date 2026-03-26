LIVE Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | servono i 3 punti per restare in corsa

Oggi si gioca Italia-Macedonia del Nord, partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. La sfida si svolge in diretta, con la nazionale italiana che cerca tre punti fondamentali per mantenere le speranze di qualificazione. L’allenatore italiano ha deciso di schierare la squadra nonostante alcune assenze importanti. I tifosi sono in attesa di seguire l’incontro attraverso le aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA, Baldini punta alla vittoria nonostante le defezioni. Il percosso verso gli Europei Under 21 del 2027 ricomincia da Empoli. Oggi la cornice è quella dello stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” in Toscana che ospiterà la settima tappa del cammino di qualificazione per l’Italia di Baldini. Un match, quello contro la Macedonia del Nord, che significa molto più di un semplice impegno da calendario per via della classifica. L’Italia nel gruppo occupa attualmente la seconda posizione con 15 punti, viene dalla sconfitta contro la Polonia prima in classifica e dalla vittoria contro il Montenegro terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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