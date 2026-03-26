LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | Lipani trova il palo!

Durante la partita tra Italia e Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei under 21, Lipani ha colpito il palo con un tiro rasoterra sul secondo palo. Al 13° minuto, l’Italia ha sfiorato il gol, mentre al 11° minuto ha aumentato la pressione, mettendo in difficoltà la squadra avversaria. La partita è seguita in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Palo di Lipani con un tiro rasoterra sul secondo palo. 11? Italia che appena alza i ritmi di gioco riesce a creare molte difficoltà alla Macedonia. 9? Ekhator tacco in mezzo, non arriva nessun compagno all’appuntamento con il pallone. 7? Macedonia che prova ad alzare i ritmi di gioco. 5? Inizio di partita perfetto per gli azzurrini, grande aggressività in campo. 3? Goooooooooooooooooooool, Ndour, al primo inserimento il centrocampista della Fiorentina sblocca subito la partita di testa, Italia-Macedonia del Nord 1-0 U21. 1? Inizia la partita! 18.12 L’Italia deve assolutamente vincere per sperare ancora nel primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Macedonia del Nord 1-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Lipani trova il palo! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Koleosho parte titolare! Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Macedonia del Nord 1 0... Temi più discussi: Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Pronostico Italia-Macedonia del Nord U21 | Qualificazioni Europei 2027. LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Baldini punta su EkhatorCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 A differenza delle previsioni, Fini parte dalla panchina, occasione per Favasuli talento del Catanzaro. oasport.it Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... corrieredellosport.it Era il 24 marzo 2022, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, l'Italia di Roberto Mancini si gioca la prima gara del playoff Mondiale contro la Macedonia del Nord. Era l'Italia che soltanto pochi mesi prima aveva vinto l'Europeo a Wembley, un'Italia che sembrava - facebook.com facebook UNDER 21 - Italia-Macedonia del Nord, le formazioni ufficiali ift.tt/KfIgYBD x.com