LIVE Italia-Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | a Bergamo per scacciare i fantasmi

Alle 20:45 di questa sera si gioca la semifinale dei playoff delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 tra Italia e Irlanda del Nord, con l’incontro che si svolge allo stadio di Bergamo. La partita viene trasmessa in tempo reale e si può seguire attraverso questa diretta testuale. L’evento rappresenta una fase decisiva per le due nazionali in vista della qualificazione al torneo mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. La lunga attesa è quasi finita: questa sera a partire dalle 20.45 le due nazionali si affronteranno a Bergamo per continuare il sogno iridato. La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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