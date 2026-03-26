LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Tonali sblocca il match

Al momento, la partita tra Italia e Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 si trova sul punteggio di 1-0 in favore degli italiani, con un gol di Tonali. Nella fase di gioco, l’Italia ha tentato un contropiede con Pio Esposito che ha servito Kean, il quale ha calciato verso il secondo palo. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Contropiede Italia con Pio Esposito che serve nello spazio Kean, il quale da posizione leggermente defilata verso destra tira sul secondo palo dove P.Charles risponde presente. 65? Fuorigioco fischiato a Tonali. 64? Rivediamo insieme la rete di Tonali che ha permesso all’Italia di sbloccare il match: pic.twitter.comhgWJURuQBP —?Downing (@PrimeFootyP) March 26, 2026 64? Duplice cambio per l’Italia: fuori Retegui e Bastoni, dentro Pio Esposito e Gatti 63? Hume non si fa sorprendere sul lancio di Tonali verso Dimarco. Si ripartirà con una rimessa laterale per gli azzurri. 62? Rimessa laterale battuta verso il centro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali sblocca il match Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e... Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: poche emozioni nel 1° tempo Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Italia Irlanda del Nord 1 0... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Playoff Mondiali, l'Italia sfida l'Irlanda del Nord: 0-0. LIVEL'Italia alla prova decisiva per sognare ancora il Mondiale. Gli azzurri sono in campo contro l'Irlanda del Nord: possono, e devono, vincere per giocarsi poi tutto in trasferta la prossima settimana c ... tg24.sky.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com