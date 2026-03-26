LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | iniziata la ripresa azzurri a caccia del gol

La partita tra Italia e Irlanda del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 è ripresa con il punteggio fermo sullo 0-0. Dopo il primo tempo, il gioco è tornato in corso e gli azzurri cercano di sbloccare il risultato. Durante la ripresa, si sono susseguite azioni con un fallo ai danni di un giocatore italiano e un tentativo di tiro dalla distanza da parte di un calciatore azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Fallo di S.Charles su Tonali 50? Tiro dalla distanza con Calafiori. La conclusione viene deviata dal muro nord irlandese e termina comoda tra le mani di P.Charles. 49? Cross verso il primo palo dove McConville di testa allontana. 49? In queste prime fasi della ripresa l’Irlanda del Nord ha alzato leggermente il pressing. 48? Prova a ripartire in contropiede l’Irlanda del Nord con Devenny che serve Price, chiuso dal rientro della difesa azzurra 47? Fallo di Retegui su McConville. 46? Si riparte!! Il primo pallone della ripresa è degli azzurri SECONDO TEMPO 21.49 Rientrano in campo le due formazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: iniziata la ripresa, azzurri a caccia del gol Articoli correlati LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad alzare il ritmoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Brutto intervento di Galbrith su Bastoni. LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e... Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Irlanda del Nord 0 0... Temi più discussi: Makkelie arbitrerà Italia-Irlanda del Nord: i precedenti con gli Azzurri; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, finisce il primo tempo: poche occasioni a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Playoff Mondiali, l'Italia sfida l'Irlanda del Nord: 0-0. LIVEL'Italia alla prova decisiva per sognare ancora il Mondiale. Gli azzurri sono in campo contro l'Irlanda del Nord: possono, e devono, vincere per giocarsi poi tutto in trasferta la prossima settimana c ... tg24.sky.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com