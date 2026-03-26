LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | gli azzurri provano ad alzare il ritmo

Nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, Italia e Irlanda del Nord hanno concluso in pareggio 0-0. Durante il match, un intervento di gioco ha coinvolto un calciatore irlandese su uno delle nazionali italiane, causando un lieve scontro tra alcuni giocatori. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano di trovare il gol.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Brutto intervento di Galbrith su Bastoni. Si accendono leggermente gli animi tra Bastoni e Donley. L’arbitro interviene immediatamente ed ammonisce verbalmente i due 44? Cross lunghissimo di Devenny con la palla che termina sul fondo 43? Kean tocca dietro per Tonali che cerca l’inserimento di Dimarco che però viene anticipato dalla difesa avversaria. 42? Corner battuto sul primo palo da Dimarco. Bastoni gira di testa ma la palla finisce sopra la traversa. 42? Accelera Politano che salta Price. Galbrith raddoppia e chiude in scivolata. Corner per l’Italia 40? Intervento deciso in scivolata di Spencer che chiude bene su Barella. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad alzare il ritmo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, scelti gli 11 iniziali LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra l’Italia e... Highlights: Italia-Israele 3-0 | Qualificazioni Mondiale 2026 Una raccolta di contenuti su LIVE Italia Irlanda del Nord 0 0... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming; Italia-Irlanda del Nord: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff Mondiali; Italia-Irlanda del nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE Italia-Irlanda del Nord 0-0: destro di Retegui, McNair devia in angoloL’Italia affronterà l’Irlanda del Nord per la 12ª volta nella sua storia (considerando qualificazioni ai Mondiali, qualificazioni agli Europei e amichevoli): gli Azzurri hanno vinto sette dei preceden ... gazzetta.it Live Italia-Irlanda del Nord 0-0, gli azzurri a caccia del vantaggio a BergamoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Termina 0-0 il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord: la cronaca dei primi ‘45 facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com