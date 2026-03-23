CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock. 17:09 Il campione francese rientra sul belga beffandolo proprio a 10 metri dall’arrivo. VINCE GODON! 17:08 Parte addirittura Remco Evenepoel! 17:07 Rientrato clamorosamente Vernon, che sembrava fuori dai giochi. Parte la lunghissima volata. ULTIMO CHILOMETRO! 17:07 Attenzione a Pidcock, che è sulla ruota di Godon. 17:06 2 km all’arrivo di questa prima tappa del Giro di Catalogna. 17:05 3000 metri al traguardo! 17:05 Bahrain-Victorious che irrompe al comando per portare nelle prime posizioni Govekar. C’è Godon, che inizia a recuperare posizioni. Discesa, poi gli ultimi 800 metri con pendenze del 3-4%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel

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