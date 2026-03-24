LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sprint o colpo di mano a Banyoles?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da Figueres a Banyoles con un percorso simile a quello inaugurale, con gli ultimi chilometri animati di diversi saliscendi che potrebbero invogliare qualche finisseur o un uomo di classifica. Gli sprinter dovranno dunque sudarsela nuovamente, proprio come accaduto nella frazione inaugurale che ha incoronato il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Poco dopo i primi chilometri dalla partenza il plotone affronterà l’unico GPM di giornata, ovvero l’Alt del Purgatori (1.7 km al 5% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it
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