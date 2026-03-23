Scatta il Giro di Catalogna 2026, corsa facente parte del World Tour di ciclismo. In scena oggi la prima frazione, con partenza ed arrivo in quel di Sant Feliu de Guíxols. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni. PERCORSO. 2129 metri di dislivello, concentrati per buona parte nella prima metà. A pochi chilometri dal via ci sarà da affrontare l’Alt de Romanyà (4,4 km al 3,8%), possibile trampolino di lancio per le prime fughe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?

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