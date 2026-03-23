CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 Gruppo trainato dagli uomini INEOS Grenadiers ed NSN Cycling Team. 14:36 Iniziata la scalata verso l’Alt de Sant Hilari. Gruppo a 2 minuti e 10 secondi dai 5 battistrada. 14:33 Il corridore di casa di questa prima tappa è lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG), nato a Tona, località a 23 km a Sant Feliu de Guixols. 14:30 Il finale sembra disegnato per un corridore come Dorian Godon. Il velocista dell’INEOS Grenadiers ha già dimostrato di poter essere letale nei rettilinei che tendono leggermente all’insù. 14:27 5 km all’inizio della salita di Alt de Sant Hilari (16 km al 3% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando, inizia l’Alt de Sant Hilari

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