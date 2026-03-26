LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con la corsa che si concentra sulla fuga di due corridori dal gruppo principale. La gara è in corso e le telecamere seguono gli sviluppi in tempo reale, mentre le squadre e i commissari monitorano le posizione dei fuggitivi. L'evento viene aggiornato costantemente sui canali ufficiali per seguire ogni movimento e cambio di scenario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 15:20 Non sono ancora finiti i saliscendi che hanno animato la prima metà di frazione. Ancora 20 km frastagliati prima del lunghissimo falsopiano che porterà all’arrivo. 15:17 Percorso metà del chilometraggio previsto quest’oggi. 15:14 Ancora un paio di strappetti prima dell’ultima fase di discesa. Siamo a 15 km dal traguardo volante di Olost. 15:11 Piccolo tratto in contropendenza seguito da altri tre chilometri di discesa. 15:08 Continua l’azione di Samuel Fernandez (Euskaltel-Euskadi) e Merhawi Kudus (Burgos Burpellet BH). Per i due fuggitivi 2 minuti e 15 secondi di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i due fuggitivi Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -80CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 C’è un pizzico di vento laterale che per ora non consente il tentativo di aprire i cosiddetti... Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenarioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook