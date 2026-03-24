LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi ai -80

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che si trova a circa 80 chilometri dal traguardo. Al momento, i corridori affrontano un vento laterale che impedisce l’apertura dei tentativi di formazione di ventagli, una strategia spesso utilizzata nelle fasi più movimentate della corsa. La gara prosegue con le squadre pronte a muoversi nel tentativo di controllare la fuga o di attaccare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:31 C’è un pizzico di vento laterale che per ora non consente il tentativo di aprire i cosiddetti temutissimi ventagli. 15:28 70 i chilometri al traguardo. Gruppo che affronta un tratto di rapida discesa che porterà allo sprint intermedio di Besalu’. 15:25 Il vantaggio del quintetto di testa torna a superare i due minuti. Gruppo infatti a 2’35”. 15:22 La media oraria dopo la seconda ora di gara continua ad assestarsi sui 43.4 kmh. 15:18 La situazione ad 80 km dal traguardo. Al comando troviamo sempre Baptiste Veistroffer (Lotto Intermachè), Liam Slock (Lotto Intermarchè), Julien Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) e Samuel Fernandez (Euskaltel – Euskadi). 🔗 Leggi su Oasport.it

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