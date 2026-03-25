LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | meno di 100 km all’arrivo Il gruppo controlla la fuga

Oggi si disputa la tappa del Giro di Catalogna 2026, con meno di 100 chilometri alla fine. Il gruppo principale ha preso il controllo della fuga e mantiene una distanza contenuta. Sono in corso aggiornamenti in tempo reale su questa fase della corsa, che vede protagonisti i ciclisti ancora in gara. La corsa prosegue con un ritmo elevato, mentre gli atleti si avvicinano al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 15.29 Il gruppo accorcia ancora il gap a 1:20. 15.25 In discesa c’è uno sprint intermedio, che regala 3-2-1 secondi di abbuono, posto a Cornudella de Montsant. 15.21 Meno di 100 km all’arrivo 15.17 Baptiste Veirstroffer primo a passare anche in questo caso sull’asperità: in questo caso, essendo una salita di 2a categoria, si prende 5 punti per la classifica relativa ai GPM. 15.14 Preso forte e scollinato intanto Col de Capafons (4 km al 4,8%) sia dai fuggitivi sia dal gruppo. 15.11 Meno di 110 km all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 100 km all’arrivo. Il gruppo controlla la fuga Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 100 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Anche quest’oggi Adrià Perricas è il corridore “di casa”. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, continua l’inseguimento del gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Strada che adesso tenderà a salire per qualche chilometro. Contenuti utili per approfondire LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: meno di 100 km all’arrivo. Il gruppo controlla la fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook