CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:08 Ancora una volta il francese Veistroffer ha conquistato il GPM. Sarà lui il leader della classifica di specialità a partire dalla tappa di domani. 15:04 95 km all’arrivo di Saint Feilu de Guixols. Siamo nel pieno della rapidissima discesa che proietterà la corsa nella seconda metà di gara. 15:01 I fuggitivi completano la scalata dell’Alt de Sant Hilari. Ora circa 35 km di discesa, la cui prima parte sarà pendente, mentre nella seconda metà il gradiente sarà ben più dolce. 14:57 Vantaggio dei battistrada che si assesta sui due minuti. 14:53 Al comando troviamo sempre Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarchè), Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), Tyler Stites (Modern Adventure Pro Cycling) ed Unai Aznar (Euskaltel-Euskadi) ed Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando con due minuti sul gruppo ai -90 km

Articoli correlati

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 130 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro di Catalogna...

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando, inizia l’Alt de Sant HilariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 Gruppo trainato dagli uomini INEOS Grenadiers ed NSN Cycling Team.

Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di...

Temi più discussi: Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Evenepoel e Vingegaard; Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026: programma e streaming.

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando, inizia l’Alt de Sant HilariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:57 Vantaggio dei battistrada che si assesta sui due minuti. 14:53 Al comando troviamo sempre Baptiste ... oasport.it

Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?Scatta il Giro di Catalogna 2026, corsa facente parte del World Tour di ciclismo. In scena oggi la prima frazione, con partenza ed arrivo in quel di Sant ... oasport.it

Buon compleanno a JULIAN GOROSPE, che oggi compie 66 anni. Tra le vittorie di rilievo di questo ottimo cronoman, due tappe alla Vuelta a España, una tappa al Tour de France, due Giri dei Paesi baschi, 4 tappe nel Giro dei Paesi baschi, una tappa nel Gir facebook