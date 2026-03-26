LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione accorciata cambia lo scenario

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con una frazione che è stata accorciata rispetto al percorso originale. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sulla gara vengono forniti in tempo reale. La diretta inizia alle 13, con la possibilità di seguire gli sviluppi della competizione attraverso aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Catalogna. La frazione odierna partirà da Matarò e terminerà in cima alla dura salita di Camprodon, per un totale di 149 km. Dopo tre tappe vallonate, terminate sempre tutte allo sprint, quella di oggi avrebbe dovuto rappresentare la prima occasione per i molti scalatori presenti nella corsa a tappe spagnola. La frazione di oggi presentava infatti tre gpm per un totale di 4041 metri di dislivello. I primi due gran premi della... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa e per uomini completiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di Catalogna 2026: si va da... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in 6 in fuga nella prima parte della frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Approfondimenti e contenuti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook