LIVE Consiglio regionale Cirielli si dimette | attesa per il voto sulle Commissioni

Mario Cirielli si è dimesso dalla carica di consigliere regionale, causando un clima di attesa prima del voto sulle Commissioni. La decisione arriva dopo settimane di discussioni interne e apre uno scenario di cambiamenti nelle formazioni delle commissioni. La seduta di oggi si concentra anche su proposte per migliorare la gestione del territorio e riorganizzare alcune funzioni amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta del Consiglio regionale segnata da diversi punti all’ordine del giorno legati all’attività amministrativa e legislativa dell’assemblea, tra provvedimenti in materia di organizzazione, programmazione e gestione del territorio. Un confronto istituzionale che ha preceduto il passaggio politicamente più rilevante della giornata, legato alla posizione di Edmondo Cirielli. Nel corso dei lavori, infatti, Cirielli ha annunciato le proprie dimissioni dal Consiglio regionale a seguito dell’accertata incompatibilità con il ruolo di deputato. Una scelta che ha reso superflua la votazione sull’incompatibilità prevista dall’aula, non più necessaria dopo la decisione formale di lasciare l’incarico regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - LIVE/ Consiglio regionale, Cirielli si dimette: attesa per il voto sulle Commissioni Consiglio Regionale, fumata nera per le Commissioni: attesa una nuova riunioneIl fine settimana non ha portato avanzamenti nelle trattative per la composizione delle Commissioni Consiliari e la designazione dei presidenti a Napoli. Consiglio regionale della Campania, lo scontro sulle commissioni è appena iniziatoIl Consiglio regionale della Campania si trova di fronte a un dibattito interno riguardante le presidenze delle commissioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le quattro Commissioni speciali nel Consiglio Regionale della Campania; SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): VERGOGNOSA FOTO DI SIRICA DAL CARCERE. Consiglio regionale Campania: tutti i nomi dei gruppi consiliariEcco i nomi dei consiglieri regionali in Campania di maggioranza e opposizione divisi per gruppo politico. fanpage.it Consiglio regionale, Cirielli verso l’addio: resterà alla CameraSono partiti i trenta giorni di tempo per Edmondo Cirielli che dovrà optare tra la carica di deputato e quella di consigliere regionale. Il viceministro degli Esteri, a meno di clamorose sorprese, si ... ilmattino.it In Consiglio regionale: con una media che oscilla tra i 10.500 e gli 11.500 infortuni l’anno, la provincia di Bergamo si conferma il terzo polo lombardo dopo Milano e Brescia facebook L’Ambasciatore Rendi ha incontrato Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Collaborazione tra Italia e , i solidi rapporti economici con ulteriori margini di sviluppo, nonché infrastrutture, mobilità e le Olimpiadi invernali Milan x.com