Blitz contro l’abusivismo e la contraffazione sequestrati 300 capi falsi al mercato rionale

La polizia locale ha condotto un intervento mirato al mercato di largo Botteghelle, sequestrando 300 capi falsi e contrastando l’abusivismo commerciale. I controlli, inseriti nel quadro delle operazioni nazionali e internazionali contro la ‘ndrangheta, mirano a garantire la sicurezza e la legalità nel settore commerciale. L’attività si inserisce in un più ampio impegno di tutela dei consumatori e di lotta alla contraffazione.

Controlli serrati della polizia locale hanno portato a importanti risultati sul fronte del commercio abusivo e della sicurezza stradale, infatti, nel corso di mirati servizi che rientrano nel programma nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta, al mercato del venerdì di largo Botteghelle sono.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Catania, maxi-operazione contro la contraffazione: sequestrati 2 milioni di capiLa Guardia di Finanza di Catania ha condotto una vasta operazione contro la contraffazione, sequestrando oltre due milioni di capi e accessori illeciti nei depositi di Catania e Misterbianco. Leggi anche: Marchi d’alta moda contraffatti, sequestrati oltre 1.300 capi d’abbigliamento Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Blitz contro le occupazioni abusive a Tuturano: liberate 10 case popolari in via Rossini; VIDEO | Blitz anti droga a Ostia, inferriate a protezione dei fortini dello spaccio; Blitz delle Fiamme Gialle, chiuso un centro massaggi abusivo allo Scalo; Nocera Terinese e Carlopoli, blitz dei Carabinieri contro l’abusivismo: denunce e sanzioni. Controlli a San Cristoforo: multe e rimozioni contro l’abusivismo commercialeBlitz congiunto contro le occupazioni abusive e la vendita irregolare: oltre 10mila euro di sanzioni nel quartiere San Cristoforo a Catania. cataniaoggi.it Blitz dei Carabinieri: presi parcheggiatori e contraffattiCatania, operazione contro l’abusivismo commerciale: denunciati parcheggiatori recidivi, sequestrati capi contraffatti e elevate sanzioni ... cataniaoggi.it Leggi qui https://www.zmedia.it/blitz-dei-carabinieri-porta-alla-luce-armi-illegali-e-cani-maltrattati/ L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per ulteriori reati legati all’abusivismo edilizio e al maltrattamento di animali, poiché custodiva sei cani da - facebook.com facebook Blitz della polizia in corso Tazzoli, allontanati i camper abusivi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.