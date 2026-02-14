Una rissa violenta in strada a Mirafiori Sud nasce da una discussione sulla viabilità, quando un ciclista viene colpito con un bastone. La lite è scaturita da un sospetto mancato rispetto della precedenza, e nel tumulto un’auto si è data alla fuga. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, in via Plava, dove i testimoni hanno assistito a scene di forte agitazione.

A monte una questione legata alla viabilità, un alterco dovuto a una possibile mancata precedenza. Sono stati momenti di forte tensione quelli registrati nel tardo pomeriggio di venerdì, 13 febbraio, nel quartiere di Mirafiori Sud, precisamente in via Plava. Una dinamica tutta da chiarire e sui indagano gli agenti di polizia, intervenuti sul posto con tre volanti quando la situazione era già degenerata e sfociata in rissa. Erano da poco passate le 19 quando tra un uomo, a bordo di una bici, e il conducente di un'auto è scoppiato l'alterco forse per un possibile contatto tra i mezzi. Una mera questione di viabilità.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Una violenta lite tra due uomini si è scatenata ieri sera a Sabaudia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Far West a Mortise, rissa in strada tra due famiglie: otto denunciati; Via Boves, rissa con lanci di bottiglie e sedie fuori da un locale: due denunciati; Violenta rissa in strada a Mirafiori Sud: ciclista aggredito con un bastone, un'auto in fuga; Violenta rissa in Via Boves con lanci di bottiglie e di sedie. Polizia di Stato blocca e denuncia 2 pluripregiudicati stranieri. - Questura di Brescia | Polizia di Stato.

Donna soccorsa in strada a Osio Sopra, è grave. Il giallo della rissaUna donna di 55 anni è stata soccorsa in codice rosso, poco prima delle 3 della notte tra sabato e domenica 8 febbraio, in una strada laterale all’ex statale 525, nel tratto tra Osio Sopra e Dalmine. ecodibergamo.it

Nocera Inferiore, rissa in piena movida: sette giovani a processo per il pestaggio in stradaSvolta giudiziaria a due anni e mezzo dalla violenta rissa scoppiata nel centro di Nocera Inferiore durante una serata di movida. agro24.it

++ Aief di Mirafiori Sud: "Un modello nazionale" ++ Due spazi abbandonati – il Centro AIEF di Mirafiori Sud e il Castello di Lucento – sono stati trasformati in poli di comunità che oggi ospitano dodici progetti sociali, dalla caffetteria inclusiva Mangianuvole ai ce facebook