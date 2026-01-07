Lite sul treno in stazione a Fano controllore aggredito dal passeggero senza biglietto

A Fano, mercoledì 7 gennaio 2026, si è verificato un episodio di tensione alla stazione ferroviaria, quando un controllore è stato aggredito da un passeggero senza biglietto. L’incidente, avvenuto nel contesto di un pomeriggio caratterizzato da cancellazioni e ritardi, ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle stazioni e sui comportamenti dei viaggiatori.

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 7 gennaio 2026 – Un pomeriggio ordinario, segnato da treni cancellati e ritardi, si è trasformato in pochi istanti in una scena di forte tensione alla Stazione ferroviaria di Fano. A raccontarlo è Alessandro Sandroni, 66 anni, consulente aziendale, testimone diretto di quanto accaduto intorno alle 17.15 sul binario 2, dove era in partenza un Intercity diretto a Milano. Sandroni si trovava in stazione per accompagnare la figlia, diretta a Bologna. I treni cancellati e la scelta dell'Intercity. «Erano più o meno le 17.15, mi trovavo alla Stazione ferroviaria di Fano perché avevo accompagnato mia figlia che doveva andare a Bologna.

