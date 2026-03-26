lite e tragedia a processo in abbreviato

Un ciclista sarà giudicato con rito abbreviato per aver coinvolto in una lite stradale avvenuta nell’estate del 2023 a Offlaga. Durante l’episodio, il ciclista ha colpito con un pugno un uomo di 65 anni che stava guidando, causando la sua caduta e un grave trauma cranico. L’uomo è deceduto alcuni giorni dopo in ospedale.

Sarà processato con rito abbreviato il ciclista che nell’estate 2023, al culmine di una lite stradale a Offlaga, aveva sferrato un pugno a Marco Donadoni, 65enne automobilista che cadde, picchiò la testa e qualche giorno dopo morì in ospedale. Il gup, Cesare Bonamartini, ha accolto la richiesta degli avvocati Ennio Buffoli e Davide Scaroni di rito alternativo, condizionato all’escussione di due testimoni di quell’incidente poi risultato fatale a Donadoni. I fatti risalgono al 26 luglio di tre anni fa. La moglie del 65enne quel pomeriggio, mentre era al volante dell’auto, aveva avuto un’accesa discussione in strada con un ciclista, un 69enne di Dello, per una banale questione di precedenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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