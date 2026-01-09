Travolse e uccise due ragazze polacco a processo con rito abbreviato

Un uomo di 34 anni, di origine polacca, è a processo con rito abbreviato per aver travolto e ucciso due ragazze. Il reato si configura come grave e aggravato dal fatto che l’imputato si trovasse alla guida sotto l’effetto di cannabinoidi. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida e le implicazioni legali connesse a situazioni di this nature.

Il reato contestato al 34enne è aggravato dalla circostanza di essersi messo alla guida sotto effetto di cannabinoidi. Verrà processato con il rito abbreviato a febbraio Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco imputato di omicidio stradale per la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marango

Travolse e uccise due amiche 21enni, autista ai domiciliari - Dopo meno di 4 mesi di carcere, potrà usufruire degli arresti domiciliari il 34enne che il 20 settembre investì le due ragazze nel Lecchese. rainews.it

Travolse e uccise Giorgia e Milena: l'autista del furgone va ai domiciliari - Le vittime dell'incidente, Giorgia Cagliani e Milena Marangon, entrambe 21enni di Paderno d'Adda (Lecco), furono travolte dal furgone guidato dall'autista polacco mentre andavano alla festa del paese. rainews.it

