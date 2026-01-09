Tragedia di Brivio Lewandowski a processo con rito abbreviato | udienza a febbraio

A Brivio, Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, sarà giudicato con rito abbreviato a febbraio, nell’ambito del procedimento per l’incidente che ha causato la morte di due giovani, Giorgia Cagliani e Milena Marangon. L’uomo è accusato di omicidio stradale, dopo aver investito le ragazze mentre camminavano lungo la strada. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attende il prosieguo del processo per fare luce sui fatti.

Sarà processato con il rito abbreviato a febbraio Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco imputato di omicidio stradale per la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche 21enni investite la sera del 20 settembre dal carro attrezzi guidato dall'uomo mentre camminavano lungo la. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

