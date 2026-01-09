Tragedia di Brivio Lewandowski a processo con rito abbreviato | udienza a febbraio

A Brivio, Krzysztof Jan Lewandowski, 34 anni, sarà giudicato con rito abbreviato a febbraio, nell’ambito del procedimento per l’incidente che ha causato la morte di due giovani, Giorgia Cagliani e Milena Marangon. L’uomo è accusato di omicidio stradale, dopo aver investito le ragazze mentre camminavano lungo la strada. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attende il prosieguo del processo per fare luce sui fatti.

Sarà processato con il rito abbreviato a febbraio Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco imputato di omicidio stradale per la morte di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due amiche 21enni investite la sera del 20 settembre dal carro attrezzi guidato dall'uomo mentre camminavano lungo la.

Brivio, travolse e uccise due ventunenni, lascerà il carcere per i domiciliari in comunità - L'incidente a settembre, Jan Lewandowski, l'autista polacco 34enne era sotto effetto della cannabis, confessò di aver guidato per 14 ore di fila. rainews.it

Ragazze uccise a Brivio, l'investitore 34enne agli arresti domiciliari - Krzysztof Jan Lewandowski, imputato di omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l'effetto di cannabis, potrà lasciare il carcere di Opera, dove è attualmente detenuto dopo aver investito e ucciso ... tg24.sky.it

Tragedia di Brivio, il papà di Giorgia «Domiciliari Il dolore resta lo stesso» Il primo Natale senza la figlia Giorgia, strappata via dai suoi affetti la sera del 20 settembre scorso, quando la 21enne Giorgia Cagliani è morta investita assieme all’amica inseparabile - facebook.com facebook

