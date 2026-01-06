Il PIL va a rilento. Le previsioni ci vedono solo al 71° posto in Italia. Crescita dello 0,51%.

Nel 2026, la provincia di Lucca si posizionerà al 71° posto tra le 107 province italiane per crescita del PIL, con un incremento dello 0,51%. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, la crescita economica rimane limitata, inferiore alla media nazionale dello 0,70%, indicando un andamento modesto per il territorio provinciale.

La crescita del Pil? In provincia di Lucca non promette grandi risultati. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, la crescita del Pil reale (ovvero senza considerare l’inflazione) del nostro territorio provinciale marcerà a velocità ridotta nel 2026, finendo per riservare solo il 71° posto (su un totale di 107 province) con un modesto incremento dello 0,51%, ben al di sotto della media nazionale pari allo 0,70%. Numeri comunque in ripresa, se si considera che nell’anno appena terminato la crescita era stata solo dello 0,21%. Dal 2019 a oggi, la provincia di Lucca ha visto invece una crescita complessiva del Pil pari al 6,74% un risultato lusinghiero che la vede, a livello regionale, dietro solo ad Arezzo e Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

