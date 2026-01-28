La scienza italiana fa un passo avanti. Un team dell’Università di Bologna ha realizzato il primo nanomotore rotante in Italia. La novità sta nel fatto che questo micro-dispositivo può cambiare direzione sfruttando la luce. Gli studiosi hanno progettato, costruito e testato il nanomotore, aprendo nuove strade per applicazioni future nel settore.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Un altro traguardo è stato raggiunto nella ricerca scientifica, e ad arrivarci è stato un gruppo di studiosi dell’ Università di Bologna che hanno progettato, costruito e collaudato il primo nanomotore rotante in Italia. Contribuendo così ad aumentare il prestigio dell’università bolognese. Lo hanno chiamato ‘ Roar ’, che tradotto in italiano sta per ‘motore rotativo reversibile attivato otticamente’. È il primo al mondo in grado di invertire il senso di rotazione cambiando il colore della luce che lo alimenta e ha anche la ‘retromarcia’. Come funziona la rotazione della molecola Roar . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova scoperta scientifica dell’Unibo: ecco il primo nanomotore che cambia direzione con la luce

