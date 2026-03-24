L’Italia torna a Bergamo per inseguire il Mondiale | contro l’Irlanda del Nord vale l’accesso alla finale playoff

A sei mesi di distanza dall’ultima volta, l’ Italia torna a Bergamo. Il palcoscenico della New Balance Arena si prepara infatti ad ospitare la Nazionale in una delle notti più importanti e delicate della sua storia recente. Giovedì (26 marzo) gli Azzurri ospiteranno, nel salotto di casa dell’Atalanta, l’ Irlanda del Nord in occasione della sfida valevole per la semifinale dei playoff mondiali. La vincente del confronto, infatti, accederà alla finalissima – in programma martedì 31 marzo – contro la vincente di Galles-Bosnia. La posta in palio, del resto, è altissima: tra queste quattro squadre, solamente una staccherà il pass per i Mondiali che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti, a partire dal prossimo 11 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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