Si è conclusa la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino con le finali a Lillehammer, dove l’Italia ha ottenuto risultati di rilievo, conquistando vittorie e piazzamenti significativi. La partecipazione italiana si è distinta rispetto ad altre nazioni, evidenziando una presenza di rilievo nelle competizioni finali. I risultati raccolti sono stati rilevanti per il prosieguo della stagione agonistica.

È calato ufficialmente il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino. L’ultimo atto della stagione sono state le finali di Lillehammer e l’Italia ha recitato il ruolo di assoluta protagonista, vincendo come nessun’altra nazione. Una conclusione eccezionale per i colori azzurri, grazie al clamoroso poker di vittorie ottenuto lo scorso weekend nella gare veloci, mentre nella due giorni delle prove tecniche non sono arrivati podi, ma c’è chi ha saputo dare il via ad una carriera che si spera possa essere luccicante. Andando per ordine la prima gioia azzurra delle finali è arrivata con Dominik Paris, che ancora una volta si è dimostrato il padrone della pista di Kvitfjell. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia incanta alle finali di Lillehammer. Vittorie, Coppe del Mondo e segnali per il futuro

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