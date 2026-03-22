Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer | orari e programma

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi lo sci alpino torna in TV con le finali di Super G della Coppa del Mondo a Lillehammer. La gara maschile inizia alle 10:45, mentre quella femminile è prevista per le 12:30 e potrebbe assegnare il titolo a Sofia Goggia. L'evento conclude la stagione 2025-2026 e viene trasmesso in diretta.

L'ultima domenica della Coppa del Mondo di sci 2025-2026 prevede le finali di Super G. Alle ore 10:45 la gara maschile, alle 12:30 quella femminile che può decretare Sofia Goggia campionessa di specialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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