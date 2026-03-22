Sci Alpino oggi in TV dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer | orari e programma

Oggi lo sci alpino torna in TV con le finali di Super G della Coppa del Mondo a Lillehammer. La gara maschile inizia alle 10:45, mentre quella femminile è prevista per le 12:30 e potrebbe assegnare il titolo a Sofia Goggia. L'evento conclude la stagione 2025-2026 e viene trasmesso in diretta.

L'ultima domenica della Coppa del Mondo di sci 2025-2026 prevede le finali di Super G. Alle ore 10:45 la gara maschile, alle 12:30 quella femminile che può decretare Sofia Goggia campionessa di specialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programma Leggi anche: Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e notizie su Sci Alpino Temi più discussi: Discesa libera femminile alle Finals di Coppa del mondo 2026: i pettorali e la start list delle italiane · Sci alpino; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Are e superG Courchevel, startlist, streaming; Sci alpino, orari Coppa del mondo maschile a Courchevel e femminile a Are: dove vedere le gare in diretta; Discesa di Kvitfjell: fenomeno Paris, centra il 25° successo in Coppa e supera Thoeni. Sci Alpino oggi in TV, dove vedere il Super G nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programmaL’ultima domenica della Coppa del Mondo di sci 2025-2026 prevede le finali di Super G. Alle ore 10:45 la gara maschile, alle 12:30 quella femminile che può decretare Sofia Goggia campionessa di specia ... fanpage.it Sci Alpino in TV, dove vedere la Discesa nelle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: orari e programmaIn questo sabato 21 marzo iniziano le finali di Coppa del Mondo di sci. È il giorno della discesa libera. Alle ore 10:45 prende il via quella maschile, alle 12:30 invece quella femminile. Diretta TV s ... fanpage.it Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria mpresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione (terzo successo consecutivo) e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa d - facebook.com facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria impresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa del Mondo di specialità! #Fiam x.com