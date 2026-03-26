A Bergamo appuntamento con la storia | l’Italia contro l’Irlanda del Nord nel primo spareggio Mondiale

A Bergamo si gioca il primo spareggio mondiale tra Italia e Irlanda del Nord. Sono passati 12 anni dall’ultima volta in cui l’Italia ha partecipato a una fase finale di un Mondiale. La partita si svolge in una città che ospita un incontro decisivo per la qualificazione. La sfida si presenta come un momento cruciale per le due nazionali coinvolte.

Bergamo. Sono trascorsi 12 anni dall’ultima partecipazione dell’Italia alla competizione più importante del calcio. Per 7 mesi, ha raccontato Gennaro Gattuso, ogni giorno le persone gli hanno ripetuto: “Mister, riportaci ai Mondiali”. Mercoledì pomeriggio, durante la rifinitura sull’erba dell’ex Atleti Azzurri d’Italia, ‘Ringhio’ sotto l’acqua ha vestito i panni del condottiero, facendo indossare ai suoi giocatori armatura ed elmetto in vista di quello che, allo stadio di Bergamo, è un vero e proprio appuntamento con la storia. Giovedì 26 marzo, con calcio d’inizio alle 20,45, gli Azzurri affrontano l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off Mondiali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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