Italia-Irlanda del Nord, semifinale spareggio Mondiali 2026 - Copertina Sky

Giovedì si gioca la semifinale playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. La partita si svolge alla New Balance Arena di Bergamo e sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La Nazionale italiana, guidata da Gennaro Gattuso, affronta questa sfida per ottenere il pass per il torneo mondiale.

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