L’Italia del futuro vince con le selezioni U19 U18 e U17 | ora tocca alla Nazionale di Gattuso
Le squadre giovanili italiane Under 19, Under 18 e Under 17 hanno ottenuto vittorie nelle qualificazioni europee, dimostrando un buon andamento nei rispettivi tornei. Contestualmente, la Nazionale di Gennaro Gattuso lavora per ottenere la qualificazione ai Mondiali del 2026. Le competizioni giovanili si sono concluse con risultati favorevoli, mentre la squadra maggiore prosegue il suo percorso di qualificazione.
Mentre la Nazionale di Gennaro Gattuso insegue il pass per i Mondiali 2026, le selezioni giovanili mandano segnali positivi: vittorie importanti per U19, U18 e U17 nei rispettivi tornei di qualificazioni europee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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