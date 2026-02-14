Gattuso fa l' Italia a cena | chi sono i 50 nomi per la Nazionale del futuro
Gennaro Gattuso ha annunciato i nomi dei 50 giovani talenti che potrebbero vestire l’Italia nei prossimi anni, mentre si sposta tra allenamenti e partite. La sua lista include giocatori di diverse squadre, pronti a diventare le future colonne della Nazionale. Tra questi, alcuni hanno già fatto parlare di sé nelle ultime stagioni.
Tutti gli uomini del ct. I leader Donnarumma, Tonali e Barella. Gli emergenti Vergara, Palestra, Pisilli e Miretti. I ritornanti Verratti, Pellegrini, Maldini e Gatti. L’italiano ancora senza passaporto Ahanor. Cinquanta nomi per una Nazionale. Tutti quelli che Gattuso ha incontrato, invitato (e inviterà) a cena: in definitiva gli azzurrabili per Mondiale e oltre. Il ct s’è inventato la riunione tecnico-motivazionale itinerante, da Londra (la prima cena) a Napoli (ieri sera), passando per l’Arabia Saudita di Retegui e il Qatar di Verratti. Sarebbe stato più facile concentrare tutti, o quasi, a Coverciano per uno straccio di stage. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Rino Gattuso si è presentato oggi alla Lazio, iniziando una nuova fase nel suo tour tra le squadre italiane.
