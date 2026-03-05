inter e nazionale in soccorso di bastoni e per gattuso non si tocca

Dopo i fischi ricevuti durante la partita contro il Como, diversi membri della squadra e della nazionale si sono schierati in difesa del difensore Bastoni. La situazione si è sviluppata in seguito alle polemiche legate al caso Kalulu, che ha suscitato reazioni tra i tifosi. Gattuso ha confermato che non ci saranno cambi nel suo staff, mantenendo stabile la formazione.

Prima o poi si spegnerà: è nella natura delle cose, anche delle più spiacevoli. Eppure questo rumore di sottofondo, continuo e anche un po’ appiccicaticcio, rischia di diventare un’abitudine negli stadi di A. Supera ormai abbondantemente le barriere del tifo e unisce sud e nord: da Lecce a Como, in attesa di aggiornamento geografico, il fischio dispettoso si sente ovunque. Ormai è nata una coalizione trasversale che chiede il voto (e il fiato) in nome di questa strana avversione ad Alessandro Bastoni: l’interista è “colpevole” di simulazione nel derby di Italia e ancora non è stato assolto dal tribunale popolare. Vada come vada, il tiro al mancino è destinato a continuare nei prossimi giorni, soprattutto con il derby dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bastoni fuori Nazionale: Gattuso lo esclude dopo la simulazione in Inter-JuveIn un contesto di grande fermento mediatico, si è acceso un acceso dibattito intorno ad Alessandro Bastoni.

Bastoni escluso dalla Nazionale? Arriva la decisione di Gattuso dopo la simulazione in Inter Juve: la motivazioneBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

