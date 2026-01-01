Hannoun siamo al comunque vada sarà un successo ?

In un intervento su La7, Gerardo Greco mostra le foto di Mohammad Hannoun insieme a figure come Marco Furfaro, Gaetano Pedullà, Laura Boldrini e Alessandro Di Battista, sollevando il tema del suo ruolo e della sua influenza nel panorama politico e sociale. Questa panoramica invita a riflettere sulla presenza di Hannoun nel contesto pubblico e sulle dinamiche che lo coinvolgono.

A L’aria che tira su La7 Gerardo Greco mostra le foto di Mohammad Hannoun con Marco Furfaro, Gaetano Pedullà, Laura Boldrini, Alessandro Di Battista. Tutti esponenti del centrosinistra che in questi ultimi anni hanno avuto rapporti con il presidente della Associazione Palestinesi in Italia, finito in arresto ora con l’accusa di aver raccolto fondi nel varigato universo pro-Pal e averli usati non per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza ma per finanziare la macchina terroristica di Hamas. Un bell’imbarazzo per le opposizioni, che forse hanno sottovalutato quanto Hannoun fosse chiacchierato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Hannoun, siamo al "comunque vada sarà un successo"? Leggi anche: I riminesi in finale a ’La Corrida’: "Comunque vada sarà un successo" Leggi anche: L'uomo contro la macchina: comunque vada, ha vinto Verstappen Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Hannoun, le intercettazioni choc dei palestinesi in Italia: Iniziata la liberazione | .it; Hannoun, Laura Boldrini rossa d'imbarazzo: Mi ha chiesto la foto | .it; Hannoun, Francesca Albanese rompe il silenzio: Con buona pace dei difensori del genocidio | .it; Hannoun, Fratoianni: Non è mio amico, gente come lui tradisce i palestinesi | .it. Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. Si indaga su file cancellati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi ad Hamas, domani interrogatorio di garanzia di Hannoun. tg24.sky.it Hannoun era pronto a fuggire in Turchia. Così la finta beneficenza finiva a Hamas: il video - Mohammad Hannoun era pronto a fuggire in Turchia perché consapevole di essere indagato per terrorismo. msn.com

Mohammed Hannoun, chi è il presidente dei palestinesi in Italia. Il giuramento per Hamas con la figlia e le accuse respinte: «Una bufala» - Ufficialmente un architetto e il volto della beneficenza palestinese in Italia, per i magistrati della DDA di Genova è invece il "colonnello" del finanziamento al ... leggo.it

ep. 428 CAMPEGGIO A FIRENZE , ALLA SCOPERTA DI QUESTA MAGNIFICA CITTÀ

Conte, cercano di infangarci col caso Hannoun, follia assoluta (ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Cercano di infangarci: avete seguito il caso Hannoun Siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo. Ci accusano di e - facebook.com facebook

Sinistra in campo contro l’arresto di #Hannoun Petrolio, banche e cash. Così l’Iran finanzia la rete del #terrore Destra e sinistra, per gli italiani la differenza è nella #leadership Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola #29dicembre #Buon x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.