Una paziente milanese denuncia | Un anno d'attesa per un'operazione di 20 minuti che dovevo fare entro 60 giorni

Una residente di Milano ha segnalato un ritardo di un anno nell’assegnazione di un’operazione programmata, inizialmente prevista entro 60 giorni. La paziente si è rivolta allo Sportello di difesa della salute 'Baia del re' per evidenziare le lunghe liste d’attesa e le difficoltà nel ricevere una pianificazione tempestiva. Questa situazione evidenzia le criticità nelle tempistiche di accesso alle cure specialistiche nel sistema sanitario locale.

Una donna residente a Milano si è rivolta allo Sportello di difesa della salute 'Baia del re' perché da gennaio 2025 attende che le venga fissata la data per un'operazione da 20 minuti.🔗 Leggi su Fanpage.it Musulmani senza sepoltura nel Milanese, l’appello dell’assessore: “Non si può più fare finta di niente”

L’assessore di Paullo, Abdullah Badinjki, evidenzia la carenza di spazi per le sepolture musulmane nel Milanese. In un appello alla Regione Lombardia, sottolinea l’urgenza di affrontare questa problematica, che riguarda molte comunità di seconda e terza generazione. La mancanza di luoghi dedicati rischia di creare difficoltà e discriminazioni, rendendo necessaria una riflessione condivisa e soluzioni pratiche per garantire i diritti di tutti. Leggi anche: Liste d’attesa infinite in Lombardia, l’odissea di una donna: “Sei mesi per una diagnosi, rischio la cecità” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milano, la denuncia di un paziente del San Raffaele: «Aspetto l’esame istologico da mesi dopo l’intervento per un tumore» - Il 7 ottobre, l’intervento per un tumore alla prostata e l’asportazione di due linfonodi all’ospedale San Raffaele. milano.corriere.it ASST OVEST MILANESE SULLA MORTE DEL DEGENTE PRECIPITATO NEL VUOTO: CORDOGLIO E SPIEGAZIONI «L’ASST Ovest Milanese precisa che le finestre del reparto di degenza dove si trovava il paziente 47enne che si è tolto la vita stamane getta facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.