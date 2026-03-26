L’Iran mina l’isola di Kharg Trump | Vogliono negoziare ma hanno paura di essere uccisi – La diretta

Nella regione del Golfo Persico, l’Iran ha iniziato a minare l’isola di Kharg, nel 27esimo giorno di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le autorità iraniane hanno rafforzato le difese dell’isola, mentre il governo americano ha dichiarato che l’Iran desidera negoziare, ma ha paura di essere eliminato. La situazione resta tesa, con segnali di un’ulteriore escalation militare nella zona.

Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. L’Iran respinge la proposta Usa definita «eccessiva» e rilancia cinque punti. Tra questi «lo stretto di... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare”Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel... In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare”Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel... L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista” Tutto quello che riguarda Iran mina Temi più discussi: Stretto di Hormuz, Londra valuta l'invio di droni anti-mina per sbloccare il passaggio. L'Iran chiede un pedaggio da 2 milioni di dollari; Iran. Le bombe non fanno rima con i diritti umani; Attacco a Natanz: Iran sotto accusa per il sabotaggio nucleare che mina l’equilibrio internazionale; Russia: Aggressione immotivata all'Iran mina la sicurezza regionale e internazionale / Germania: Trovare una via per porre fine alla guerra. Stretto di Hormuz, Londra valuta l'invio di droni anti-mina per sbloccare il passaggio. «L'Iran chiede un pedaggio da 2 milioni di dollari»La tensione nello Stretto di Hormuz raggiunge livelli critici, trasformando una delle arterie commerciali più vitali del pianeta in un terreno ... msn.com Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti a un passo dall’ingresso diretto in guerra. Teheran ferma l’export di gas verso la TurchiaTeheran nomina il successore di Larijani: è Mohammad Zolghadr il nuovo segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ... affaritaliani.it Guerra Iran, media Usa: Mojtaba Khamenei ferito e isolato, Teheran minaccia di minare il Golfo Persico - facebook.com facebook La guerra in Iran mina gli interessi strategici dell'India in Asia occidentale. Il cerchiobottismo di Modi presenta il conto: la sinergia con Israele complica i rapporti con Teheran. La nuova puntata del podcast di Limes a cura di @lorenzdimuro open.spotify.co x.com