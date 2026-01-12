In Iran centinaia di morti minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela | Hanno chiamato vogliono negoziare
In Iran, le proteste sono state duramente repressioni dal governo, con centinaia di vittime e numerosi arresti. Le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti aumentano, mentre si intensificano le minacce tra le due nazioni. Tuttavia, recenti dichiarazioni di Donald Trump indicano che ci sarebbero stati contatti per avviare negoziati, segnalando possibili sviluppi nella complessa situazione politica del paese.
Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue le proteste. Minacce reciproche tra Usa e Teheran ma Trump rivela: "Vogliono negoziare, una riunione è in preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre 500 morti innocenti. Non sappiamo quanti feriti. Centinaia di vite spezzate dalla repressione criminale di un regime teocratico che promette la pena di morte a chi scende in piazza. Una intollerabile mattanza. Gli iraniani e le iraniane che si battono per la l - facebook.com facebook
