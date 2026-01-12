In Iran, le proteste sono state duramente repressioni dal governo, con centinaia di vittime e numerosi arresti. Le tensioni tra Teheran e gli Stati Uniti aumentano, mentre si intensificano le minacce tra le due nazioni. Tuttavia, recenti dichiarazioni di Donald Trump indicano che ci sarebbero stati contatti per avviare negoziati, segnalando possibili sviluppi nella complessa situazione politica del paese.

Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue le proteste. Minacce reciproche tra Usa e Teheran ma Trump rivela: "Vogliono negoziare, una riunione è in preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sangue in Iran: centinaia di morti. Orrore a Teheran. "Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele"

Leggi anche: Iran, Trump: “Teheran vuole negoziare, incontro è in preparazione”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Iran, centinaia di morti e migliaia di arresti. Trump valuta un attacco, Teheran: Reagiremo - Trump: Esercito valuta azioni molto forti; Repressione in Iran, le Ong: “466 morti”. Teheran: “Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele”; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Cosa succede in Iran, tra proteste anti-regime e minacce Usa.

In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare” - Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue ... fanpage.it