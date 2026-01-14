In Iran centinaia di morti minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela | Hanno chiamato vogliono negoziare

In Iran, le proteste hanno causato centinaia di vittime e numerosi arresti, secondo fonti antigovernative. Nel contesto delle tensioni tra Stati Uniti e Teheran, Donald Trump ha rivelato che le autorità iraniane hanno avviato contatti per negoziare. La situazione rimane complessa, con rischi di escalation e un dialogo difficile tra le parti coinvolte.

Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue le proteste. Minacce reciproche tra Usa e Teheran ma Trump rivela: "Vogliono negoziare, una riunione è in preparazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare” Leggi anche: Iran, proteste continuano: “Trump: Teheran vuole negoziare” ma azioni forti. Centinaia di morti e migliaia di arresti, news in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: Hanno chiamato, vogliono negoziare”; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Secondo gli attivisti di Hrana i morti in Iran sono oltre 2500; L’Iran minaccia Usa e Israele: “Pronti a colpire se attaccati”; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo. In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Hanno chiamato, vogliono negoziare” - Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue ... fanpage.it

Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

Iran, centinaia di cadaveri nei sacchi neri. La nobel Mohammadi: "Oltre duemila morti" - Domani Trump valuterà i possibili piani d’attacco ... lastampa.it

UNA SVOLTA DEMOCRATICA PER L'IRAN: LA TESTIMONIANZA DI MUHAMMED WEISI Mentre in Iran infuriano le proteste contro il regime, con centinaia di morti e migliaia di arresti, si profila la possibilità di cambiamenti per la repubblica islamica. Dall'Alto facebook

#iran, monta la protesta: Internet bloccato e centinaia di morti. Il figlio dell'ultimo scià: «Ritorno alla monarchia Deciderà il popolo» x.com

