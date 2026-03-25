Iran no al piano di Trump | Teheran pone 5 condizioni per chiudere la guerra

L'Iran ha rifiutato il piano presentato dall'amministrazione statunitense per risolvere il conflitto e ha presentato cinque condizioni per considerare una possibile cessazione delle ostilità. La risposta arriva in un momento di crescente tensione tra i due paesi e si inserisce in un quadro di continui scambi di accuse e di tensioni diplomatiche. La situazione resta molto incerta e in evoluzione.

(Adnkronos) – L'Iran dice no al piano di Donald Trump per porre fine alla guerra e risponde con 5 condizioni. Teheran ritiene "eccessive" le richieste avanzate dagli Stati Uniti per mettere fine al conflitto, secondo fonti di iraniane citate dall'emittente Press Tv. Gli Stati Uniti hanno elaborato un piano in 15 punti che è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra(Adnkronos) – Cessate il fuoco per un mese e un piano di 15 punti per costruire l'accordo. Leggi anche: Trump: “Colloqui ottimi con Iran per chiudere la guerra”. Teheran frena: “Solo contatti” Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui Contenuti utili per approfondire Iran no al piano di Trump Teheran pone... Temi più discussi: Iran, Trump propone piano: 15 punti per chiudere la guerra; Guerra Iran, no di Londra e Berlino a richieste Usa su Stretto Hormuz: Nato non c’entra; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 19 marzo LIVE BLOG; Guerra in Iran, il dilemma di Trump: come uscirne?. Iran, no al piano di Trump: Teheran pone 5 condizioni per chiudere la guerraIl documento americano - citato inizialmente dal New York Times e dall'emittente israeliana Channel 12 - prevede la rinuncia iraniana al programma nucleare in cambio della rimozione delle sanzioni e ... adnkronos.com Usa-Iran, piano di pace in 15 punti: dal no al nucleare a Hormuz libero. Teheran: Negoziamo solo con JD VanceIl presidente americano è ottimista: Ci hanno fatto un regalo su petrolio e gas. .Missili del regime bucano lo scudo di Tel Aviv: sette feriti, tra loro un neonato ... msn.com "Negoziamo con le bombe" le parole di Hegseth sull’Iran Durante un intervento ufficiale, il segretario alla difesa USA Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “negoziando con le bombe", rivendicando la superiorità militare americana e sostenendo - facebook.com facebook La guerra in Iran fa impennare petrolio, gas e attese di rialzo dei tassi, ma Lagarde assicura che l'area euro oggi è molto più pronta ad assorbire lo shock. x.com