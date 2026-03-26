Lingue per l’integrazione Genitori a lezione di italiano

Ieri mattina a Villafranca si sono svolte lezioni di italiano rivolte a genitori stranieri, che si sono riuniti nei locali della parrocchia di San Francesco. L'iniziativa, promossa dal comprensivo Baracchini, mira a favorire l'apprendimento della lingua italiana ai genitori con figli piccoli. Numerose mamme hanno partecipato, impegnandosi in un percorso di alfabetizzazione che si svolge nel contesto di un progetto di integrazione.

L’italiano? Si impara anche per i propri figli. Ieri mattina tante mamme straniere, coi figli piccoli, si sono ritrovate a Villafranca, nei locali della parrocchia di San Francesco, per cominciare un percorso di alfabetizzazione promosso dal comprensivo Baracchini. Purtroppo il terremoto ha spaventato un po’ tutti, quindi la lezione iniziale è stata rimandata a domani, venerdì. L’istituto Baracchini ha deciso di promuove un corso di alfabetizzazione in lingua italiana rivolto alle famiglie degli alunni stranieri, per sostenere l’apprendimento della lingua e favorire una maggiore integrazione nel contesto scolastico e nella comunità.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lingue per l’integrazione. Genitori a lezione di italiano Articoli correlati Benevento: l’autismo al centro di un aggiornamento per docenti e genitori sull’integrazione sensoriale.L’Aula Magna del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento ha ospitato il 5 febbraio 2026 un evento formativo dedicato all’integrazione... L’integrazione si fa a parole. A Capannori tornano le lezioni di italiano per stranieriI corsi di italiano per stranieri rappresentano uno strumento fondamentale per l’inclusione, offrendo competenze linguistiche e culturali per... Skolera LMS Parent Dashboard Tutorial | School Parent Portal Una raccolta di contenuti su Lingue per l'integrazione Genitori a... Temi più discussi: Lingue per l’integrazione. Genitori a lezione di italiano; Corso di perfezionamento in Correttore di Bozze e Editor 2025/2026; Scuola, nuovi programmi per i licei: dal 2026-2027 arriva l’AI e torna la geografia; Real-Time Multilingual Support: come funziona l’AI generativa nel customer care globale. Porte Aperte Vince l’integrazione . Laboratori di lingue e corsi per i maestriLe scuole dell’infanzia comunali aderiscono al progetto regionale Porte Aperte per sostenere l’integrazione di allievi e allieve provenienti da Paesi terzi. Lo stabilisce una delibera di giunta ... lanazione.it San Donà, corso di italiano per donne straniere: diplomi e integrazione | VIDEOSAN DONA' DI PIAVE (VE) - Si è concluso in questi giorni il corso Italiano Facile, iniziativa promossa da Apindustria Servizi per favorire l'apprendimento della lingua italiana a cittadine straniere ... nordest24.it Chiara Mocchi, la prof accoltellata, la passione per le lingue e la poesia #ANSA - facebook.com facebook Le lingue, la poesia, la musica. Chi è Chiara Mocchi, accoltellata da un suo alunno di 13 anni x.com