Benevento | l’autismo al centro di un aggiornamento per docenti e genitori sull’integrazione sensoriale

L’Aula Magna del Liceo Artistico “Alberti-Virgilio” di Benevento ha ospitato il 5 febbraio 2026 un evento formativo dedicato all’integrazione sensoriale e al suo ruolo cruciale nella gestione dell’autismo, un’iniziativa che sottolinea l’impegno costante dell’istituto verso l’inclusione e l’attenzione ai bisogni educativi speciali. L’incontro, rivolto a docenti e genitori, si è configurato come un momento di confronto e approfondimento sulle strategie didattiche e sugli strumenti interpretativi necessari per comprendere e supportare gli studenti con disturbi dello spettro autistico, andando oltre una semplice trasmissione di nozioni teoriche per toccare le corde della realtà vissuta quotidianamente da famiglie e operatori del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Confindustria Benevento ha incontrato l'Asl locale, rappresentata dalla direttrice generale Tiziana Spinosa, per discutere di opportunità di collaborazione nel settore sanitario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di un genitore contro la promozione scolastica di suo figlio con autismo, evidenziando come la diagnosi ASL prevalga sulla valutazione dei docenti.

