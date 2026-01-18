L’integrazione si fa a parole A Capannori tornano le lezioni di italiano per stranieri

A Capannori riprendono le lezioni di italiano per stranieri, strumenti essenziali per favorire l’inclusione sociale e lavorativa. I corsi offrono opportunità di apprendimento linguistico e culturale, facilitando l’integrazione delle persone straniere nel contesto locale. Un’occasione importante per sviluppare competenze utili in vari ambiti della vita quotidiana, attraverso metodi didattici aggiornati e accessibili a tutti.

I corsi di italiano per stranieri rappresentano uno strumento fondamentale per l'inclusione, offrendo competenze linguistiche e culturali per l'integrazione sociale e lavorativa, attraverso approcci didattici senza dubbio innovativi. Per favorire l'inclusione dei cittadini stranieri provenienti da altre culture il Comune di Capannori nell'ambito del progetto BiblioCare in collaborazione con la Provincia di Lucca organizza un corso formativo gratuito di lingua italiana per donne e uomini stranieri. Il corso è articolato in 13 incontri e si terrà a partire da giovedì 5 febbraio in orario pomeridiano (dalle 15 alle 18) al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

