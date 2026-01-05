A Cervia, Mattia Missiroli ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni da sindaco. Dopo la protocollazione, si avvierà un periodo di 20 giorni di riserva prima che il prefetto nomini un commissario straordinario. Questo passaggio istituzionale determinerà il proseguimento amministrativo della città fino alla prossima tornata elettorale.

Firmate e protocollate ufficialmente le dimissioni del sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Ora inizieranno i 20 giorni di ‘riserva’ e poi a Cervia arriverà il commissario prefettizio. Inizia per la città di Cervia una fase molto delicata e difficile che apre già i primi spiragli di una campagna elettorale ferocissima. Le dimissioni, annunciate tramite una nota letta nel consiglio comunale dello scorso 23 dicembre, arrivano a seguito dell’accusa a carico di Missiroli di maltrattamenti in famiglia. Lui continua a dichiarare la sua innocenza e sarà la giustizia a fare il suo corso. L’atto di dimissioni, infatti, è stato ritenuto un atto dovuto proprio per il ruolo pubblico ricoperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia, Mattia Missiroli firma le dimissioni da sindaco: cosa succede nei prossimi giorni

Il Pd sta prendendo in giro i cervesi. In silenzio manda avanti il bilancio; Cervia, il Pd chiude la porta: Missiroli verso l’addio definitivo; Dimissioni non formalizzate: Missiroli è ancora sindaco di Cervia.

