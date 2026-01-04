Il portale del Comune di Napoli cambia volto | la nuova piattaforma online nei prossimi giorni

Dal 7 gennaio 2026 sarà attiva la nuova piattaforma online del Comune di Napoli. Il portale, recentemente rinnovato, offrirà servizi più accessibili e una navigazione più semplice per cittadini e utenti. La modifica mira a migliorare l’esperienza digitale, garantendo un’interazione più efficace con le funzioni istituzionali e amministrative del Comune.

A partire da mercoledì 7 gennaio 2026 sarà online il nuovo portale istituzionale del Comune di Napoli. La nuova piattaforma è stata realizzata con il finanziamento “PNRR - misura 1.4.1. Cittadino informato”.“Durante la fase iniziale di transizione potrebbero verificarsi temporanee limitazioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

