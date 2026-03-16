Lindsey Vonn si sfoga dopo il terribile infortunio | cosa filtra sul ritiro

Lindsey Vonn ha espresso il suo disappunto dopo un grave infortunio avvenuto alle Olimpiadi di Milano Cortina. La campionessa ha commentato pubblicamente il dolore e la delusione legati alla caduta che ha segnato la sua partecipazione. Recentemente si è parlato anche di un possibile ritiro, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Lindsey Vonn ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: le ultime sul possibile ritiro Se le Olimpiadi di Milano Cortina hanno avuto una pagina veramente negativa, si tratta della terrificante caduta di Lindsey Vonn. Le sue immagini stesa immobile in terra in preda al dolore hanno fatto il giro del mondo e purtroppo causando grande tristezza in tutti gli appassionati. Da allora sono passate già diverse settimane, e per fortuna una delle più grandi di sempre sta recuperando al meglio. Certo, ci vorrà ancora tanto tempo per vederla ancora in pista e, a 41 anni, in molti hanno dato per scontato che la sua apparizione a Milano Cortina fosse davvero l’ultima. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Lindsey Vonn portata via in elicottero dopo la terribile caduta: il videoDopo il grave incidente nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, Lindsey Vonn è stata soccorsa in pista dall'ambulanza e...

Leggi anche: Lindsey Vonn torna negli USA dopo l’infortunio

LINDSEY VONN: PRIMI AGGIORNAMENTI DALL’OSPEDALE DOPO LA TREMENDA CADUTA

Tutti gli aggiornamenti su Lindsey Vonn

Temi più discussi: Lindsey Vonn, duro sfogo social: 'Basta dirmi cosa devo fare'; Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; Lindsey Vonn è già tornata in palestra: sui social il video degli allenamenti; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche.

Lindsey Vonn, sfogo social e lite furiosa: Ritiro? Nessuno decide al posto mio. Alle Olimpiadi ero la n° 1Lindsey Vonn, sfogo social e lite furiosa con critici e haters: Ritiro? Nessuno decide al posto mio. Alle Olimpiadi da n° 1, non ho tolto il posto a nessuna. sport.virgilio.it

Lindsey Vonn, duro sfogo: Basta dirmi cosa fare, torno o forse no ma decido ioLindsey Vonn si sfoga via social contro chi la vede già pronta ad annunciare il ritiro: No, non sono ancora pronta a parlare del mio futuro nello sci. Mi sono concentrata sul recupero dall'infortunio ... sport.sky.it

Lindsey Vonn risponde ad un utente su X: "Chi ha detto che mi starei ritirando Non ho ancora deciso nulla" - facebook.com facebook

Lindsey Vonn: «Il ritiro Decido io il mio futuro, smettete di dirmi cosa fare» x.com