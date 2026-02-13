Parla Cardoselli L’anno scorso potevo tornare Ipotesi sfumata

Cardoselli, ex calciatore e attuale allenatore, racconta che lo scorso anno avrebbe potuto tornare a giocare, ma l’ipotesi è sfumata. “Mi ero sentito sia con Semprini, il mio grande amico, sia con il direttore Guerri,” spiega, sottolineando che le trattative si erano fatte avanti prima di bloccarsi all’ultimo momento.

Lo scorso anno sarei potuto tornare: mi ero sentito sia con Semprini (suo grande amico, ndr) che con il direttore Guerri. Si era aperto un qualcosa a inizio anno, anche a dicembre, poi purtroppo, per vari motivi, la possibilità è sfumata. Una mia volontà". A svelare il retroscena, al Fol, è il centrocampista Cassio Cardoselli, da qualche giorno nuovo giocatore del Poggibonsi. "Dopo il terzo intervento al ginocchio – racconta –, un anno fa, ho deciso di avvicinarmi a casa, all’Albalonga, in Serie D, con cui ho iniziato anche quest’anno. Poi ci sono stati dei problemi e si è aperta questa opportunità a Poggibonsi, una zona che comunque conosco essendo stato già a Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Parla Cardoselli. "L’anno scorso potevo tornare. Ipotesi sfumata» Chivu Inter, c’è un rischio dopo il derby: può tornare questo incubo dello scorso anno Emis Killa: «Continuerò a fare il giovane fin quando me lo sentirò. L'anno scorso a Sanremo per mettermi in gioco. Potrei tornare? Forse» Contenuti correlati Argomenti discussi: Calcio serie D. Poggibonsi rafforza la squadra. Ingaggiato l’ex Siena Cardoselli; Giorno del Ricordo, Cardoselli (FdI): Necessità di una memoria storica condivisa; Calcio serie D Poggibonsi rafforza la squadra Ingaggiato l’ex Siena Cardoselli. Le prime parole di Cassio Cardoselli: nuovo acquisto del Poggibonsi di grande esperienza: queste le sue dichiarazioni @castelli_lorenzo00 #poggibonsi #uspoggibonsi #seried #valdelsa #nelquotidiano - facebook.com facebook