Ricatti sessuali nelle redazioni | le storie di IrpiMedia mi hanno ricordato episodi che volevo dimenticare

Un’inchiesta su molestie, discriminazioni e violenze sessuali nei media italiani ha portato alla luce diverse storie di ricatti sessuali all’interno di redazioni. Le testimonianze raccolte da IrpiMedia evidenziano comportamenti inappropriati e pressioni sulle persone coinvolte. La ricerca si concentra su episodi recenti che coinvolgono giornalisti e collaboratori, rivelando un quadro di situazioni che si sono verificate negli ambienti lavorativi delle redazioni italiane.

C’è un’inchiesta coraggiosa su molestie, discriminazioni e violenze sessuali nelle redazioni dei media italiani. Se non verrà soffocata dal silenzio o respinta dai consueti muri di gomma, potrebbe costringere il giornalismo italiano a riflettere sulle profonde asimmetrie di potere tra uomini e donne nelle redazioni. L’indagine, intitolata “Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italiani”, è stata realizzata da IrpiMedia – Investigative Reporting Project Italy, il primo centro di giornalismo investigativo no profit fondato in Italia. Le giornaliste Alessia Bisini, Francesca Candiol, Roberta Cavaglià e Stefania Prandi hanno raccolto le testimonianze di molte colleghe, portando alla luce una realtà spesso taciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

