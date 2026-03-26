Lilt prevenzione al centro | Informare i più giovani

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) si concentra sulla prevenzione rivolta ai più giovani, promuovendo iniziative e campagne di informazione dedicate a sensibilizzare le nuove generazioni sulla prevenzione del cancro. La strategia si basa sulla convinzione che la prevenzione sia importante a tutte le età e mira a diffondere conoscenze e comportamenti corretti tra i cittadini più giovani.

La prevenzione non ha età. Questo è il motto basilare della Lilt che, con questo principio, da anni porta avanti la battaglia contro il cancro. Fino al 29 marzo, infatti, torna l’appuntamento con la settimana nazionale della prevenzione oncologica. "Una sensibilizzazione pubblica per i cittadini senza limiti di età – dichiara Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, sede in cui è stata presentata la campagna – che garantisce un’informazione chiara sugli stili di vita e le scelte da fare per vivere sani". Al fianco della Lilt compaiono il nutrizionista Giorgio Calabrese, il nuotatore Luca Dotto e la chef e food blogger Francesca Gambacorta che rappresentano i principale settori, salute, sport e alimentazione, che concorrono a mantenere una vita in buone condizioni e senza predisposizione al cancro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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