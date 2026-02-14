La comunicazione ufficiale alla Rai sull’access prime time | interessato anche Affari Tuoi

La Rai ha deciso di modificare la programmazione in prima serata, coinvolgendo anche il quiz Affari Tuoi, a causa dei cambiamenti nelle abitudini degli spettatori. Sempre più persone seguono i programmi più tardi e preferiscono contenuti di intrattenimento che si adattano ai loro orari. Questa scelta mira a recuperare l’attenzione del pubblico e a rispondere alle nuove preferenze di visione.

Le abitudini dei telespettatori sono ormai stravolte e la prima serata in tv inizia sempre più tardi. Un cambiamento evidente, sotto gli occhi di tutti, che nelle ultime stagioni ha modificato il rapporto del pubblico con fiction, film e programmi di intrattenimento. Al centro della questione c'è soprattutto l'allungamento dell'access prime time, trainato da trasmissioni di grande ascolto come Affari Tuoi. Proprio su questo fronte è arrivata la stretta: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto un richiamo ufficiale alla Rai, con l'azienda finita nei guai per i tempi troppo lunghi del game show che, dilatandosi sempre più, finisce per ritardare l'avvio della prima serata.